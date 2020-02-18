Президент может получить право распускать Госдуму, если она не утвердит треть кабинета министров

Право утверждать каждого министра правительства РФ в отдельности, которое предложил закрепить за Госдумой Владимир Путин, может выйти нижней палате парламента боком.

Сопредседатель рабочей комиссии по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что президент может получить право распустить Госдуму, если та не утвердит более трети состава кабинета министров. Сейчас в правительстве 31 человек (включая премьер-министра), то есть для роспуска парламента будет достаточно неутверждения 11 персоналий.

Кстати, ранее Крашенинников рассказывал, что президент может получить право не распускать думу, если она три раза не утвердит премьер-министра. По действующему законодательству он обязан это сделать.