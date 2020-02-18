30 Августа 2020
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система видеофиксации нарушений ПДД (2016) | Фото:Накануне.RU

В МВД раскритиковали систему видеокамер в Екатеринбурге

Врио заместителя начальника полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Екатеринбургу Алексей Левченко отчитался в гордуме за деятельность в 2019 году. Согласно его докладу, в прошлом году снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений.

Вместе с тем стало больше преступлений против собственности и больше ДТП. Одной из главных проблем в работе ведомства Алексей Левченко назвал качество записей с камер видеонаблюдения. Для исправления этой ситуации необходима замена аналоговых камер и развитие оптоволоконных сетей.

Напомним, с 2017 г. на Среднем Урале отказываются от практики применения видеокамер, принадлежащих государственным структурам, в пользу частных фирм, которые по контракту занимаются фиксацией нарушений на дрогах и выписывают постановления. Рынок видеофиксации был отдан структуре УГМК.

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В МВД раскритиковали систему видеокамер в Екатеринбурге

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Теги: Алексей Левченко, МВД, УГМК



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