30 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Филипп Киркоров, цвет настроения синий (2018) | Фото: www.youtube.com

"Увезли на Maybach". Челябинцы удивились, что вместе с ними в поезде ехал Филипп Киркоров

Король российской эстрады Филипп Киркоров приехал на гастроли в Челябинск в личном VIP-вагоне - как пишут в соцсетях бывшие попутчики певца, они даже не подозревали, что вместе с ними в поезде ехала "звезда".

Гастроли Киркорова прошли в Театре оперы и балета имени Глинки 17 февраля. На перроне певца ждали поклонники и журналисты. После короткого общения артист сел в специально приготовленный для него немецкий "Maybach" и уехал.

Ранее сообщалось, что в новом гастрольном шоу певца используют вместо сцены специальный трансформер, 3D-дисплеи, большие лифты и несколько сотен необычных снарядов.

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"Увезли на Maybach". Челябинцы удивились, что вместе с ними в поезде ехал Филипп Киркоров

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Теги: Филипп Киркоров, Челябинск, гастроли, VIP-вагон, Maybach



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