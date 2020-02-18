"Увезли на Maybach". Челябинцы удивились, что вместе с ними в поезде ехал Филипп Киркоров

Король российской эстрады Филипп Киркоров приехал на гастроли в Челябинск в личном VIP-вагоне - как пишут в соцсетях бывшие попутчики певца, они даже не подозревали, что вместе с ними в поезде ехала "звезда".

Гастроли Киркорова прошли в Театре оперы и балета имени Глинки 17 февраля. На перроне певца ждали поклонники и журналисты. После короткого общения артист сел в специально приготовленный для него немецкий "Maybach" и уехал.

Ранее сообщалось, что в новом гастрольном шоу певца используют вместо сцены специальный трансформер, 3D-дисплеи, большие лифты и несколько сотен необычных снарядов.