30 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Николай Цуканов (2020) | Фото: Накануне.RU

Цуканов в Берёзово вне плана принял пятерых граждан, заявивших о жилищных и трудовых проблемах

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время рабочего визита в Югру, в посёлок городского типа Берёзово, провёл личный приём. После того, как все зарегистрировавшиеся были приняты, выяснилось, что встречи ждут ещё пять заявителей. Они, узнав о приезде представителя главы государства, пришли к зданию районной администрации в надежде встретиться с ним и добиться решения проблем, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Полпред принял решение выслушать граждан. Одна из жалоб касалась дома №8 по улице Гидропорт в райцентре. Дом признан непригодным для проживания. По словам заявителя, зданию придали такой статус ещё в 2006 г., однако его до сих пор не снесли. После долгих споров – в частности, о терминологии – Цуканов поручил присутствовавшему на встрече прокурору Югры Евгению Ботвинкину разобраться в ситуации.

Другой вопрос касался проблемы завода "Сибирская рыба". В советское время это предприятие поставляло продукцию для Иосифа Сталина. По словам заявителя, сейчас завод "почти мёртв", хотя ранее "давал работу половине посёлка".

Николай Цуканов, личный приём, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, личный приём, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

"Завод – банкрот, проект приоритетный. В 2019 г. началась процедура банкротства", - сказал глава Берёзовского района Югры Владимир Фомин.

Губернатор автономии Наталья Комарова сообщила, что собственники предприятия не справились с работой, результат – уголовные дела.

"Мы ищем инвестора, ведём переговоры. Воровать там в рамках банкротства нечего. Проще построить новое предприятие", - сказала Комарова.

Наталья Комарова(2020)|Фото: Накануне.RU

Цуканов отметил, что надо наблюдать за банкротством, а если традиция рыбной ловли жива, то надо искать выход из ситуации. Позже на заседании, посвященном реализации в районе национальных проектов, Ботвинкин сообщил, что после того, как бывшему директору предприятия вынесли приговор, сотрудники прокуратуры нашли новые факты преступлений. Вскоре могут появиться новые уголовные дела.

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин(2020)|Фото: Накануне.RU

Николай Цуканов, совещание по нацпроектам, пгт Берёзово(2020)|Фото: Накануне.RU

Другие вопросы касались создания рабочих мест, открытия новых предприятий, улучшения качества питьевой воды.

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Цуканов в Берёзово вне плана принял пятерых граждан, заявивших о жилищных и трудовых проблемах

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Теги: Николай Цуканов, посёлок городского типа, Берёзово, личный приём, обращение



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