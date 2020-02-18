Цуканов в Берёзово вне плана принял пятерых граждан, заявивших о жилищных и трудовых проблемах

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов во время рабочего визита в Югру, в посёлок городского типа Берёзово, провёл личный приём. После того, как все зарегистрировавшиеся были приняты, выяснилось, что встречи ждут ещё пять заявителей. Они, узнав о приезде представителя главы государства, пришли к зданию районной администрации в надежде встретиться с ним и добиться решения проблем, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полпред принял решение выслушать граждан. Одна из жалоб касалась дома №8 по улице Гидропорт в райцентре. Дом признан непригодным для проживания. По словам заявителя, зданию придали такой статус ещё в 2006 г., однако его до сих пор не снесли. После долгих споров – в частности, о терминологии – Цуканов поручил присутствовавшему на встрече прокурору Югры Евгению Ботвинкину разобраться в ситуации.

Другой вопрос касался проблемы завода "Сибирская рыба". В советское время это предприятие поставляло продукцию для Иосифа Сталина. По словам заявителя, сейчас завод "почти мёртв", хотя ранее "давал работу половине посёлка".

"Завод – банкрот, проект приоритетный. В 2019 г. началась процедура банкротства", - сказал глава Берёзовского района Югры Владимир Фомин.

Губернатор автономии Наталья Комарова сообщила, что собственники предприятия не справились с работой, результат – уголовные дела.

"Мы ищем инвестора, ведём переговоры. Воровать там в рамках банкротства нечего. Проще построить новое предприятие", - сказала Комарова.

Цуканов отметил, что надо наблюдать за банкротством, а если традиция рыбной ловли жива, то надо искать выход из ситуации. Позже на заседании, посвященном реализации в районе национальных проектов, Ботвинкин сообщил, что после того, как бывшему директору предприятия вынесли приговор, сотрудники прокуратуры нашли новые факты преступлений. Вскоре могут появиться новые уголовные дела.

Другие вопросы касались создания рабочих мест, открытия новых предприятий, улучшения качества питьевой воды.