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Общество Свердловская область
Владислав Пинаев (2018) | Фото: Накануне.RU

10 дней, данные Пинаевым тагильским перевозчикам, истекли: мэр лично проедет в автобусе в час пик

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на этой неделе проверит работу городского общественного транспорта.

Напомним, движение общественного транспорта изменилось с субботы, 1 февраля, однако в первые же дни реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей. Как признавались пассажиры, они путаются и ничего не понимают.

Впоследствии Пинаев дал перевозчикам 10 дней на устранение недостатков. Вчера этот срок истек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, проверка пройдет в этот четверг, 20 февраля.

"Службы городского хозяйства проинформируют главу города о том, удалось ли провести работу после жалоб населения и скорректировать маршруты движения", - сообщили в мэрии.

Там добавили, что Пинаев лично сядет в автобус в качестве пассажира и проедет по одному из маршрутов.

"Глава сделает это утром в час пик", - отметили в мэрии.

Напомним, о том, что маршруты общественного транспорта Нижнего Тагила будут пересмотрены, стало известно в ноябре прошлого года. В администрации тогда назвали действующую маршрутную сеть "хаотичной".

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10 дней, данные Пинаевым тагильским перевозчикам, истекли: мэр лично проедет в автобусе в час пик

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Теги: Пинаев, транспорт, перевозчики, Нижний Тагил



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