10 дней, данные Пинаевым тагильским перевозчикам, истекли: мэр лично проедет в автобусе в час пик
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев на этой неделе проверит работу городского общественного транспорта.
Напомним, движение общественного транспорта изменилось с субботы, 1 февраля, однако в первые же дни реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей. Как признавались пассажиры, они путаются и ничего не понимают.
Впоследствии Пинаев дал перевозчикам 10 дней на устранение недостатков. Вчера этот срок истек.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, проверка пройдет в этот четверг, 20 февраля.
"Службы городского хозяйства проинформируют главу города о том, удалось ли провести работу после жалоб населения и скорректировать маршруты движения", - сообщили в мэрии.
Там добавили, что Пинаев лично сядет в автобус в качестве пассажира и проедет по одному из маршрутов.
"Глава сделает это утром в час пик", - отметили в мэрии.
Напомним, о том, что маршруты общественного транспорта Нижнего Тагила будут пересмотрены, стало известно в ноябре прошлого года. В администрации тогда назвали действующую маршрутную сеть "хаотичной".