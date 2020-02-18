"Безъязыкая толпа в 80-е получила голос Башлачева": знакомые поэта поделились воспоминаниями в годовщину его гибели

17 февраля исполнилось 32 года со дня гибели поэта и барда Александра Башлачева, когда певец выпал из окна многоэтажки в Ленинграде (ныне Санкт-Петербурге). Его песни "Время колокольчиков", "Грибоедовский вальс", "Лихо" и многие другие будоражили умы советских граждан глубиной смысла и душераздирающим голосом автора. Недавно организаторы известной рок-премии "Чартова дюжина" посмертно присудили творцу премию. Журналист Накануне.RU пообщался с теми, кто знал Башлачева.

След талантливого автора имеется и в Екатеринбурге (бывшем Свердловске). Здесь поэт, в память которого группа "Кино" во главе с Виктором Цоем даст концерт, учился в университете. Сашбаш поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета имени А.М. Горького в 1978 году.

Как вспоминает бывший декан факультета журналистики Борис Лозовский, на тот момент уже работавший в вузе, Башлачев тогда имел массу энергии и фонтанировал идеями.

"Он был творческим, открытым и улыбчивым, организовывал события и спектакли, неплохо учился. Когда Саша был на первом курсе, он традиционно ездил в колхоз на уборку урожая. После работ в столовой там проходило своего рода творческое биеннале. Так вот, ставили спектакль о русских писателях. Башлачев там играл то ли Пушкина, то ли Толстого. По сюжету они много кутили", - вспоминает наш собеседник.

В студенческие годы Башлачев начал писать стихи. При том делал это прямо в университете, в коридоре четвертого этажа журфака. Будущая легенда рока сидел на корточках и что-то строчил в блокноте.

Как вспоминает доктор политических наук Дмитрий Стровский, окончивший университет на год позже Александра, во время работы над стихами он был максимально сосредоточен.

"Башлачева во время работы над песнями и стихами не интересовала вся остальная жизнь. Хоть землетрясение произойдет, он не шелохнется, если творит", - отметил Дмитрий.

По воспоминаниям наших собеседников, Башлачев в студенческие годы много пил. Таким образом он, видимо, пытался снять эмоциональное напряжение, ибо был очень ранимым, своеобразным камертоном.

Мы нашли и одного из преподавателей Башлачева. Евгений Зашихин читал будущему грандиозному поэту курс "Русская литература". Как вспоминает сотрудник журфака, Башлачев крайне сильно интересовался литературой. Такого интереса умудренный педагог не видел ни у кого.

"Башлачев был хорошим, творческим и настоящим человеком. Сейчас такого нет. При этом надо понимать, что Башлачев был в контексте Свердловска. Он со многими общался. Насколько я помню, он дружил с поэтом Игорем Сахновским, который недавно умер. Саша состоял в содружестве творческих людей на журфаке. В студенческие годы участвовал в выпуске газеты на факультете под названием "Советский журналист". Они пытались что-то творить. У него с товарищами была общажная кооперация в своем роде", - рассказал Зашихин.

Удивительно, но по предмету "Русская литература" будущий мастер слова имел оценку "четыре".

"У Башлачева по моему предмету была "четверка". У меня была особенность такая. Я предлагал самим студентам составить список литературы и потом уже спрашивал из этого списка. Может быть, меня количество книг не устраивало в этом списке. Уже не помню точно", - вспоминает преподаватель.

У студента Башлачева не было задушевных бесед с бывшим преподавателем. Однако когда Сашбаш стал известным, он послал весточку своему профессору.

"Хочу напиться вместе с Зашихиным", - сказал Башлачев.

Но этой встречи так и не произошло. Приезжая в Свердловск с концертами, Башлачев был уже очень занят и времени повидаться у него не находилось.

Самое главное, по словам Зашихина, что безъязыкая толпа получила голос в ту эпоху.

"Башлачев как-то мне сказал, что он бы хотел поговорить со мной про Игоря Северянина. Он его любил, потому что Северянин имеет отношение к Череповцу, к культуре русского Севера. Но так и не успели поговорить об этом. "Время колокольчиков" и другие вещи Башлачева оказались удачными.

Лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин, вспоминая Башлачева, говорит о том, что он мог петь почти без остановки.

"Башлачев запомнился мне человеком с сильной энергетикой. Он много пел во время наших встреч. Был очень эмоционален и его образ наполнен незабываемой энергетикой. Я был начинающим музыкантом и больше слушал, чем говорил", - сказал известный музыкант корреспонденту Накануне.RU.

Обстоятельства гибели Башлачева до сих пор не выяснены до конца. В этом году "певцу времени" могло исполниться 60 лет.