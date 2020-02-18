На "Фукусиме" столкнулись с нехваткой защитных костюмов из-за коронавируса

Компания – оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power столкнулась с нехваткой защитных костюмов для ликвидаторов, работающих на станции.

Это произошло из-за перебоев поставок защитной одежды из Китая, вызванных распространением коронавируса, сообщает ТАСС.

Отмечается, что работники станции временно будут вынуждены повторно носить защитную экипировку, которую ранее использовали в одноразовом режиме. Также будут закуплены неспециализированные защитные костюмы, например, усиленные дождевики.

Напомним, авария на АЭС "Фукусиме-1" произошла в марте 2011 года. В результате мощного землетрясения и цунами вышла из строя система охлаждения реактора. В атмосферу были выброшены тонны радиоактивных веществ. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.

После аварии 20-километровая зона вокруг атомной станции была объявлена запретной, оттуда было эвакуировано почти 80 тыс. человек.