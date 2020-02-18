30 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
(2019) | Фото:

Аваков: будет не амнистия, а закон о "коллаборантах"

Украина должна принять не закон об амнистии участников вооруженного конфликта в Донбассе, как это записано в Минских соглашениях, а закон о "коллаборантах" для преследования жителей ДНР и ЛНР. Об этом на телевидении заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
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По его словам, преследоваться будут все те, кто стрелял в ВСУ. О нацбатальонах, которые не раз перестреливались с ВСУ, Аваков не упомянул.

При этом интересно, что к подлежащим преследованию он отнес всех, кто "осуществлял свержение власти насильственным путем". Видимо, исключая свержение власти Виктора Януковича.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский также высказывался против амнистии. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что закон об амнистии является одним из главных шагов для политического урегулирования конфликта.

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Аваков: будет не амнистия, а закон о "коллаборантах"

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Теги: Украина, Арсен Аваков, амнистия, Донбасс



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