30 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2019) | Фото: gorodperm.ru, Елена Жуланова

Транспортную карту не назовут "Пермской ездой" из-за сомнительного сокращения

Жители Перми на портале "Управляем вместе" выбирают лучшее название транспортной карты. В настоящий момент с большим отрывом лидирует название "Пермская езда" - этот вариант лайкнули 177 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зеленая миля" - название, у которого второе место, имеет всего лишь 62 лайка. Свои варианты жители Прикамья могу присылать до 19 февраля. Отметим, что в соцсетях, интернет-пользователи начали подшучивать над названиями. Так, в итоге "Пермская езда" была сокращена, появилась масса шуточных вариантов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, второй тур - непосредственно голосование за лучшие варианты пройдет с 20 по 26 февраля. Название "Пермская езда" в этот этап не пройдет.

"Для второго тура будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений, а также не имеющие отрицательных коннотаций. Пермякам напоминают, что выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью. Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал", - говорится в сообщении мэрии.

Власти города также уточнили, что оставленные лайки не являются голосованием за лучший вариант - это просто элемент интерактива на сайте.

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Транспортную карту не назовут "Пермской ездой" из-за сомнительного сокращения

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Теги: Пермская езда, транспортная карта, голосование



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