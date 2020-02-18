В Челябинске будут судить женщину, которая занималась контрабандой редких обезьян
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении 44-летней женщины.
Злоумышленница летом прошлого года привезла с территории Казахстана на Урал через госграницу редких обезьян - двух особей яванского макака, двух особей белорукого гиббона, двух особей сиаманга, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Эти обезьяны были включены в Красный список Международного союза охраны природы. Общая стоимость незаконно перемещенных животных составила более 2 млн руб.