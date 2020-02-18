В Канаде начали процесс депортации одного из самых разыскиваемых нацистских преступников

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", - сообщил адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что "сейчас не ведется какого-либо процесса экстрадиции".

Верховный суд Канады в минувшем декабре отказался рассматривать апелляцию Оберлендера на решение лишить его канадского гражданства.

На минувшей неделе стало известно, что Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера – бывшего переводчика действовавшей в Ейске зондеркоманды.

Здание детского дома, воспитанники которого были убиты в 1943 году.

В октябре 1942 года нацисты погрузили 214 детдомовцев в грузовики с газовыми камерами и умертвили. По этому факту СК РФ возбудил уголовное дело о геноциде.

Оберлендер, по данным российского следствия, служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры. На Кубани это подразделение действовало в 1942-43 годы и было причастно к целому ряду преступлений.

Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийству людей. Оберландер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.