Третье уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" направлено в суд

В суд направлено третье уголовное дело о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Всего в рамках трех уголовных дел о трагедии следователи привлекли к уголовной ответственности 15 человек.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко.

Чиновников обвиняют в получении взяток за введение ТЦ в эксплуатацию.

По данным прокуратуры, Комкова вместе с сыном и Чередниченко получила 7 миллионов рублей от застройщика – гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината". Взамен она не стала наказывать компанию за нарушения при реконструкции здания.

Позже нарушения повторно вскрылись в ходе инспекции, однако Шенгерей прописала в акте обследования, что здание соответствует всем нормам, а Комкова его утвердила.

После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.

В СКР ранее заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В марте объявленный в розыск фигурант дела о пожаре был задержан в Польше.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.

17 октября 2019 года суд в Кемерово освободил четверых фигурантов дела из СИЗО. В декабре суд в Кемерове обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре. Без суда АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплачивать данную компенсацию не захотел.