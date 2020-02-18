30 Августа 2020
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космос спутник земля планета (2011) | Фото:

Владелец Amazon выделил $10 млрд на "спасение Земли"

Основатель и владелец компании Amazon Джефф Безос объявил, что выделяет $10 млрд на изучение проблемы изменения климата и борьбу с нею. Об этом он написал в Instagram.
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По его словам, изменение климата является самой большой угрозой для планеты. И он начнет выдавать гранты уже этим летом.

"Эта глобальная инициатива будет финансировать ученых, активистов, неправительственные организации - любые усилия, которые дают реальную возможность помочь сохранить и защитить мир природы", - написал Безос.

Для этого он решил создать специальный "Фонд Земли".

Историк Андрей Фурсов ранее высказывал мнение, что экологизм, как идеология правящих элит, отличается от защиты окружающей среды тем, что ее настоящей целью является сокращение населения планеты под видом заботы о природе.

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Владелец Amazon выделил $10 млрд на "спасение Земли"

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Теги: климат, Джефф Безос



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