На площадках "Салюта" разместятся детские выставки. Озвучено будущее закрытого кинотеатра

Помещения кинотеатра "Салют", закрытого 14 февраля, перешли городскому центру "Одаренность и технологии". Первые мероприятия детской направленности планируются уже в марте, передает корреспондент Накануне.RU.

Предполагается, что на площадях "Салюта" будут проходить выставки детских работ, демонстрация проектов, сюжетов школьных СМИ, входящих в федеральный реестр детских средств массовой информации. Центр будет работать на бесплатной основе, как все муниципальное дополнительное образование в городе. Показ фильмов сохранится, но не в прокате. Для этого, в том числе, остаются два больших кинозала и два конференц-зала. По словам директора городского центра "Одаренность и технологии" Татьяны Зыковой, основным ориентиром будет не столько показ фильма, сколько его изучение, работа над структурой.

"Современные старшеклассники все больше проявляют интерес к старым, черно-белым фильмам, к тем, что не показывают по телевизору, - рассуждает директор центра. - Да, они могут посмотреть их в интернете, но у них есть также и потребность коллективного обсуждения увиденного. Есть ориентир на актуальные картины. Наши дети ходили сюда же смотреть "Высоту", "Время первых". Мы приглашали спортсменов, которые буквально говорили о том, что да, в фильме - так, в жизни - так, и это очень интересно. Интересна сама технология производства картины, ее история".

За 2018 г. убытки кинотеатра составили около 10 млн руб., а конкурировать с соседствующими кинотеатрами и кинозалами в ТЦ с их парковками и удобным месторасположением вблизи различных кафе и ресторанов, становилось все сложнее. Более того, целевой аудиторией кинотеатра являлись студенты и пенсионеры, а билеты на показ были одними из самых дешевых в городе. Несмотря на всеобщую любовь поклонников, кинотеатр терпел финансовые убытки. Как объяснила Татьяна Зыкова, идея сотрудничества "Салюта" и центра "Одаренность и технологии" возникла спонтанно. "Так сложились пазлы", - подбирает слова директор городского центра.

"У системы образования города не первый год существует потребность в площадке, где сходятся интересы детей разного возраста и районов. В масштабах города нет таких площадок, на которых все безопасно обустроено, в которых детей не выгоняют, потому что закончилось время аренды. Обсуждался вопрос на уровне администрации. По моему мнению, это неплохое решение: оно работает на город, на детей и позволяет сохранить все то, за что держатся поклонники салюта", - говорит она.

Так как кинотеатр становится образовательным учреждением, дети начнут здесь заниматься только после того, как помещения будут соответствовать стандартам безопасности для детского образовательного учреждения. Об этом заявила заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко. С ее слов, будет проведено обследование всех несущих конструкций. Уже понятно, что необходимо внести серьезные изменения в работу освещения и провести косметический ремонт на всех четырех этажах. Ломать стены пока не планируют.

Имени учреждение культуры не сменит, но будет носить название "Медиацентр Салют". Спикеры сообщили корреспонденту Накануне.RU о том, что собственник кинотеатра не изменился, сменился лишь пользователь. Таким образом, директор "Салют" Жанна Кузнецова останется в кинотеатре в качестве юридического лица и будет разбираться с документацией совместно с нынешним бухгалтером.

Еще одним камнем преткновения стал расположенный в здании "Салюта" ресторан. Помещение является муниципальной собственностью и сотрудники нового городского центра будут договариваться с владельцем точки общепита, чтобы вместо ресторана с алкоголем разместить кафе или фастфуд для детей. Как пояснила Жанна Кузнецова, у нее с собственником ресторана заключен договор на 10 лет и потому полностью прекратить деятельность общепита не представляется возможным.

Что касается музея и планетария, то пока необходимо найти места для расширения. Как сообщил журналисту Накануне.RU директор Музея карикатуры Максим Смагин, на данный момент площадка под музей в "Салюте" составляет всего 60 кв.м.

"Мы сейчас на чемоданах. Мы ищем возможность для того, чтобы наша уникальная коллекция не потеряла свою значимость. Если мы найдем подходящую площадку, это поспособствует развитию музея в целом", - сообщает Максим Смагин.

Сам же директор музея мечтает сделать "Дом сатиры и юмора" в Екатеринбурге по примеру "Петровича" в Москве. Пока, увы, подходящих мест нет, а если кто и соглашается, то только на выставочный формат. К нему и перешел директор планетария Александр Изгагин. С его слов, планетарий уже отработал свое в стенах кинотеатра и теперь, до того, как будет найдено подходящее место для размещения, будет осуществлять свою деятельность "то тут, то там".

"Планетарий уже перерос площадку "Салюта". Мы вели переговоры с администрацией города на тему расширения на базе кинотеатра, предлагали приобщить пустующие площадки для создания Музея космонавтики и лекториев. Изначально нам отвечали положительно, однако по итогам все кардинально поменялось", - рассказывает Александр Изгагин.

Однако, по его словам, планетарий не смог бы работать в стенах "Салюта" в любом случае, так как ранее уже было закуплено новое оборудование, которое отличается более высоким качеством картинки, возможностью показа 3D-фильмов. В связи с расширением своего функционала, планетарию было бы нерентабельно осуществлять свою деятельность в учебном учреждении, где доступ к большому кругу людей сильно ограничен.

На сегодня из сотрудников "Салюта" остались только сторож и вахтер. Работникам были предложены места в новом центре, но согласились только несколько человек: из-за изменения графика, нежелания работать с детьми или отсутствия соответствующего образования. Руководство предлагало курсы дополнительного образования для сотрудников, однако они оказались.