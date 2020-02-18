"Работаем в обычном режиме". В "Титановой долине" прокомментировали задержание Кызласова

В пресс-службе особой экономической зоны "Титановая долина" прокомментировали задержание генерального директора ОЭЗ Артемия Кызласова.

Напомним, руководителя задержали в понедельник, 17 февраля, операцию проводила ФСБ. Сообщалось, что ему могут вменить получение взятки в особо крупном размере. В настоящий момент Кызласов находится в изоляторе временного содержания, а его защита говорит о провокации.

"Компания работает в обычном режиме", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь "Титановой долины" Екатерина Костромина.

Вместе с тем, она не стала подтверждать задержание топ-менеджера.

"Ситуацию не комментируем", - коротко ответила она на соответствующий вопрос.

Ранее о задержании Кызласова высказался депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.