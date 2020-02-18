Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства России не одобрила законопроект депутатов от ЛДПР и члена Совета Федерации Сергея Леонова о переносе выходного дня на 31 декабря.

Согласно отзыву кабмина, в Трудовом кодексе уже предусмотрен перенос выходных дней на другие дни федеральным законом или нормативно-правовым актом правительства, передает ТАСС.

Таким образом, кабинет министров уже сейчас наделен правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря.

Напомним, в прошлом году решение о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря приняли в ряде регионов, в том числе в Свердловской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Ставропольском крае, Карелии, а также в Крыму.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что услышал просьбы россиян о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем - такое заявление он сделал на встрече с членами СПЧ. Глава Минтруда РФ Максим Топилин отмечал, что 31 декабря нельзя сделать в России выходным днем - это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами.