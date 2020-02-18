В Перми суд рассмотрит иск прокурора о запрете работы хостела "Карамель", где погибли пять посетителй

Индустриальный райсуд Перми рассмотрит иск прокуратуры, требующей запретить работу хостела "Карамель", где погибли пять постояльцев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, иск о запрете работы гостиницы "в интересах неопределенного круга лиц" подал прокурор Индустриального района Перми. Ответчиков двое: Анатолий Щербаков и ИП Сергей Щербаков. Рассмотрение начнётся в 11.30 25 февраля.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.