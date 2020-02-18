Виталий Милонов предлагает закрепить в преамбуле Конституции запрет на аборты

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле Конституции РФ помимо веры в Бога запрет на аборты. Парламентарий направил письмо со своим предложением в комитет ГД по госстроительству и законодательству – именно в нем рассматриваются предложения к поправкам в Конституцию.

Милонов предлагает закрепить в преамбуле конституции "право ребенка на специальную охрану и заботу, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения". Депутат считает нравственным долгом закрепить запрет абортов в основном законе страны, передает РИА Новости.

"Человек становится человеком не в момент появления на этот свет, а в момент зарождения жизни. Это не досужее мнение, а строго научный факт. Наш нравственный долг - закрепить данный факт в главном законе нашей страны", - пояснил Милонов.

Он также предложил закрепить веру в Бога и статус РФ как "правопреемницы Российской Империи и Союза Советских Социалистических Республик – победителя в Великой Отечественной войне". Милонов в своей версии преамбулы конституции также называет Россию "ответственной мировой державой, приверженной установлению многополярного мироустройства, сохранению мира во всем мире, утверждению и защите идеалов добра и справедливости".