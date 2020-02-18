Приехали из минобра. В Челябинске проверяют колледж, где преподаватель запретил студентке ходить на пары в брюках

В Челябинске разгорается скандал в системе среднего специального образования. Директор железнодорожного филиала профессионального колледжа Сергей Смородин запрещает студенткам носить брюки и заставляет их надевать юбки. Руководитель филиала считает, что некоторые студентки нарушают установленный в учебном учреждении дресс-код, так как надевают обтягивающие брюки.

В приемной главного корпуса колледжа Накануне.RU по телефону объяснили, что с директором Андреем Чесноковым пока нельзя поговорить для получения комментариев, так как у него в кабинете находятся чиновники министерства образования и науки региона.

"Я вас свяжу с ним попозже. Пока он не может, занят, к нему из министерства приехали", - ответила женщина в приемной.

Одна из матерей студентки считает, что на улице зимой ходить в юбках холодно, однако Смородин отчитывал ее дочь и говорил, что в брюках ходить недопустимо. Он также пригрозил отчислить студентку за хождение на пары в брюках.

В пресс-службе минобрнауки Южного Урала на момент публикации материала никто не взял трубку, им будет отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.