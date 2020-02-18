Приехали из минобра. В Челябинске проверяют колледж, где преподаватель запретил студентке ходить на пары в брюках

30 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Челябинская область Уральский ФО
брюки (2020) | Фото: yandex.ru

Приехали из минобра. В Челябинске проверяют колледж, где преподаватель запретил студентке ходить на пары в брюках

В Челябинске разгорается скандал в системе среднего специального образования. Директор железнодорожного филиала профессионального колледжа Сергей Смородин запрещает студенткам носить брюки и заставляет их надевать юбки. Руководитель филиала считает, что некоторые студентки нарушают установленный в учебном учреждении дресс-код, так как надевают обтягивающие брюки.

В приемной главного корпуса колледжа Накануне.RU по телефону объяснили, что с директором Андреем Чесноковым пока нельзя поговорить для получения комментариев, так как у него в кабинете находятся чиновники министерства образования и науки региона.

"Я вас свяжу с ним попозже. Пока он не может, занят, к нему из министерства приехали", - ответила женщина в приемной.

Одна из матерей студентки считает, что на улице зимой ходить в юбках холодно, однако Смородин отчитывал ее дочь и говорил, что в брюках ходить недопустимо. Он также пригрозил отчислить студентку за хождение на пары в брюках.

В пресс-службе минобрнауки Южного Урала на момент публикации материала никто не взял трубку, им будет отправлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Приехали из минобра. В Челябинске проверяют колледж, где преподаватель запретил студентке ходить на пары в брюках

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Смородин, Андрей Чесноков, Челябинск, Челябинский профессиональный колледж, студентка, юбка, брюки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети