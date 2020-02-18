В "Аэрофлоте" не подтвердили информацию о чуть не зацепившем дома в Лобне самолете

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о самолете, якобы чуть не задевшем жилые дома в подмосковной Лобне.

Сообщения об инциденте появилась в социальных сетях в декабре 2019 года. Утверждалось, что Boeing, летевший рейсом из Шанхая в Москву, резко снизился над землей из-за потери пилотами контроля над самолетом.

В пресс-службе компании заявили, что проверили информацию и установили, что самолет двигался на безопасной высоте, пишет Regnum.

Ранее эксперты предложили изменить схему заходов на новую полосу аэропорта Шереметьево, которая находится в непосредственной близости от жилых районов подмосковных населенных пунктов (больше всего страдает Лобня).

По словам президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова, строить третью полосу там, где она в итоге расположилась, было ошибкой. "О людях никто не думал", - отметил эксперт.