30 Августа 2020
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Аэрофлот Боинг-737 Большое Савино ВПП (2012) | Фото:Евгений Хлуднев

В "Аэрофлоте" не подтвердили информацию о чуть не зацепившем дома в Лобне самолете

Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о самолете, якобы чуть не задевшем жилые дома в подмосковной Лобне.

Сообщения об инциденте появилась в социальных сетях в декабре 2019 года. Утверждалось, что Boeing, летевший рейсом из Шанхая в Москву, резко снизился над землей из-за потери пилотами контроля над самолетом.

В пресс-службе компании заявили, что проверили информацию и установили, что самолет двигался на безопасной высоте, пишет Regnum.

Ранее эксперты предложили изменить схему заходов на новую полосу аэропорта Шереметьево, которая находится в непосредственной близости от жилых районов подмосковных населенных пунктов (больше всего страдает Лобня).

По словам президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова, строить третью полосу там, где она в итоге расположилась, было ошибкой. "О людях никто не думал", - отметил эксперт.

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В "Аэрофлоте" не подтвердили информацию о чуть не зацепившем дома в Лобне самолете

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Теги: аэрофлот, лобня, самолет



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