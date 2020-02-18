Куйвашев: FISU не согласовала строительство части объектов Универсиады в Екатеринбурге

Международная федерация университетского спорта (FISU) не согласовала строительство нескольких объектов Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как рассказал глава региона в своем Instagram, накануне он работал в Москве и принял участие в совещаниях с министрами спорта, цифрового развития, науки и высшего образования по поводу подготовки к проведению соревнований. По его словам, возникли вопросы, в разрешении которых Свердловской области необходима помощь федерального центра.

"С министром науки и высшего образования Валерием Фальковым мы обсудили ситуацию вокруг строительства Деревни Универсиады в "Новокольцовском". Изначально планировалось, что на территории Деревни будут построены многофункциональные комплексы, в которых после Универсиады мы хотели разместить корпуса УрФУ. Но FISU строительство данных объектов не согласовала, поэтому мы не можем строить корпуса за счет средств, предусмотренных на подготовку к Универсиаде", - отметил Куйвашев.

Он обратился к министру за содействием в финансировании строительства трех учебных корпусов для УрФУ в "Новокольцовском".

Как добавил губернатор, также обсуждался вопрос утверждения процедуры возврата средств, которые область вложит в подготовку к Универсиаде. Кроме этого, Евгений Куйвашев обратился за предоставлением субсидии на разработку системного проекта по созданию информационно-коммуникационной инфраструктуры на объектах студенческих игр.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе делегация FISU проверила, как Екатеринбург готовится к Универсиаде.