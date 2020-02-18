30 Августа 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2020) | Фото: Газпромнефть-Развитие

"Газпромнефть-Развитие" и Тазовский район договорились о совместных социальных проектах

Предприятие "Газпром нефти", ведущее разработку Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения, расширяет на территории района программу социальных инвестиций "Родные города". Совместно с администрацией района разработан план мероприятий на 2020 год, и уже началась их подготовка, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Газпромнефть-Развития".

Реализация программы "Родные города" в Тазовском началась в 2019 году серией крупных социальных и образовательных проектов. Впервые состоялся фестиваль для школьников "Умные каникулы", собравший более 400 участников. Также учащиеся школ района присоединились к традиционному интеллектуальному турниру "Умножая таланты", а пятеро победителей отправились в Сочи, став участниками обучающей программы образовательного центра "Сириус". Кроме того, в прошлом году район стал одной из площадок проведения фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Поддерживая традиции коренных народов Крайнего Севера, "Газпромнефть-Развитие" участвует в организации дней оленевода и рыбака в Тазовском.

(2020)|Фото: Газпромнефть-Развитие

"В прошлом году в Тазовском районе дан старт реализации программы социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города". Проекты нацелены на улучшение качества жизни тазовчан, преобразование городского пространства. Одной из приоритетных задач программы является вовлечение подрастающего поколения в крупные образовательные проекты, помощь в профориентации", - сообщила начальник отдела по корпоративным коммуникациям блока Надым-Пур-Тазовского региона "Газпромнефть-Развития" Екатерина Паймулина.

(2020)|Фото: Газпромнефть-Развитие

Программа мероприятий этого года станет еще более насыщенной. Помимо проектов 2019 года также запланирован конкурс социальных инициатив, у юных дарований района появится возможность поехать на фестиваль русской музыки в Сербии Kustendorf CLASSIC.

"Газпромнефть-Развитие" реализует на территории Тазовского района много хороших проектов, направленных на развитие социальной сферы и образования. Сформирован ряд традиционных мероприятий, которые очень полюбились тазовчанам. Мы со своей стороны всегда готовы поддержать инициативы компании. Благодарим за сотрудничество и надеемся на продолжение успешного партнерства", - отметил глава Тазовского района Василий Паршаков.

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"Газпромнефть-Развитие" и Тазовский район договорились о совместных социальных проектах

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Теги: Газпромнефть-Развитие, родные города, тазовский район



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