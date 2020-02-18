Пермяки в открытом обращении потребовали от Махонина сохранить железную дорогу

Пермские защитники железной дороги подготовили открытое письмо к врио губернатора Прикамья Дмитрию Махонину, в котором потребовали сохранить участок Горнозаводской ветки между станциями Пермь I и Пермь II, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст обращения опубликован в группе "Сохраним железную дорогу Пермь 2 - Левшино!" в социальной сети "ВКонтакте".

Его авторы сообщают, что "тысячи пермяков с замиранием сердца ожидали реакции на митинг в защиту железки", который прошел в Перми 9 февраля. Люди потребовали остановить реализацию транспортной реформы в Перми, переосмыслить ее содержание, обсудив концепцию реформы с горожанами и экспертами, и пригрозили не поддержать на сентябрьских выборах кандидатуру нового главы Пермского края Дмитрия Махонина, если он не займется решением этих проблем. Напомним, на следующий день после митинга Дмитрий Махонин прокатился на электричке, а после устроил разбор полетов своим подчиненным.

Защитников железной дороги такая реакция не устроила.

"Ваш комментарий после поездки касался чего угодно, только не обсуждения закрытия перегона Пермь-II — Пермь-I. Пермяки ожидали обсуждения возможности отмены вредительского приказа, инициированного Вашим предшественником, но вместо этого Вы стали обсуждать последствия закрытия ж/д сообщения, а не его причину!" - говорится в обращении.

Также в тексте сказано, что станция в Голованово действительно не функционирует полноценно уже более 10 лет.

"Туалет рядом с вокзалом вообще не работает или синхронизирован с прибытием электричек. Поэтому пассажиры справляют свою нужду прямо на вокзале. Догадаться об этом не сложно - запах при входе на станцию говорит сам за себя. Перрон после вашей публикации в instagram был почищен - целая футбольная команда в оранжевых жилетках трудилась, расчищая сугробы. Кроме мертвой ж/д станции в Голованово, "убиты" и ст. Банная Гора, Камгэс, Балмошная, Юбилейная, Мотовилиха и Славянова", - говорится в документе.

Активисты требуют отказаться от инициативы Максима Решетникова, которую они называют "разрушительной", и призывают отменить приказ о закрытии участка железной дороги.

"9 февраля около 2.000 пермяков проголосовали за сохранение целостности железной дороги. Мы требуем ускорить ремонтные и реставрационные работы на аварийном путепроводе ул. Монастырской для возобновления движения электричек на закрытом перегоне Пермь-II — Пермь-I. И конечно же, обсуждения этих вопросов с общественностью! В качестве обратной связи наше сообщество предлагает Вам помощь. Ученые, архитекторы, общественники, жители города и все те, кто заинтересован в том, чтобы к 300-летию города вписать железную дорогу в городское пространство, уже присоединились к нам. Важно сохранить целостность сообщения отдаленных районов города и края с центром города. Нам не нужны пересадки — нам нужна железная дорога", - утверждают активисты.

Напомним, с 27 января закрыто движение поездов на участке Горнозаводской ветки между станциями Пермь-I - Пермь-II. Краевые власти намерены выкупить эту дорогу и организовать здесь движение скоростного трамвая.

Закрытие движения электрички на этом участке связано с планами открыть доступ к набережной, реконструкция которой завершится к 300-летию Перми. Проект преобразования был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в краевую столицу в 2017 г. В районе железнодорожного вокзала "Пермь-II", вблизи которого расположен Пермский государственный научно-исследовательский университет, власти планируют убрать железнодорожную насыпь, а на этом месте создать "образовательную, спортивную и досуговую инфраструктуру".