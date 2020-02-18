Пассажирам Diamond Princess, у которых не выявлен коронавирус, разрешили покинуть судно

Пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, у которых не выявлено заражения коронавируса, разрешили покинуть судно с 19 февраля.

Об этом сообщил глава минздрава Японии Кацунобу Като. По его словам, на данный момент у всех людей, находящихся на борту судна, взяты анализы на коронавирус.

Ожидается, что все здоровые пассажиры покинуть лайнер к 21 февраля, передает Regnum.

Diamond Princess вышел из порта Иокогамы 20 января, вернулся туда 3 февраля. Выяснилось, что на борту лайнера находится гражданин Китая, который в Гонконге сходил на берег, где и заразился коронавирусом. 5 февраля власти Японии поместили судно со всеми его пассажирами на карантин.

Накануне стало известно, что среди новых выявленных случаев заражения коронавирусом оказалась одна гражданка РФ. На борту Diamond Princess, напомним, находятся 24 гражданина России.

Всего на корабле находится около 3700 человек – это пассажиры и экипаж. По последним данным, заболевание диагностировано у 450 человек.

В МИД РФ сообщили, что вопрос эвакуации россиян с судна будет обсуждаться после завершения карантина . Предполагается, что он продлится до 20 февраля.