30 Августа 2020
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митинг против задержки зарплаты транспортников в Екатеринбурге, Андрей Альшевских (2017) | Фото: Накануне.RU

Депутат о задержании гендиректора "Титановой долины": Этот проект стал символом токсичности и бесполезности

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских (на фото) высказался по поводу задержания гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова.

Напомним, Кызласова задержали с поличным в понедельник, 17 февраля, операцию проводила ФСБ. Сообщалось, что ему могут вменить получение взятки в особо крупном размере. В настоящий момент Артемий Кызласов находится в изоляторе временного содержания.

Как написал Андрей Альшевских в своем Facebook, после новостей о задержании Кызласова встает вопрос - нужна ли Свердловской области впредь "Титановая долина".

"Для нашего региона этот проект стал символом токсичности, бесполезности, ведь до сих пор миллиарды, "закопанные в пустырь", не принесли отдачи. Да и не факт, что она когда-нибудь будет", - пишет парламентарий.

По его словам, управленцами "Титановой долины" были сорваны все обещания и показатели, в том числе, по созданию рабочих мест.

"Единственное, в чем преуспел Кызласов за минувшие годы - в транжирстве: на зарубежные командировки, машины для себя и свиты и прочие блага. В этом ему равных не было, этим гендир "Долины" запомнился. Но отвечать за провалы должен не только он", - считает Альшевских.

Напомним, защита топ-менеджера уже заявила о нарушениях при его задержании.

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Депутат о задержании гендиректора "Титановой долины": Этот проект стал символом токсичности и бесполезности

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Теги: Титановая долина, задержание, гендиректор, Альшевских, Кызласов



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