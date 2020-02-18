30 Августа 2020
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Общество За рубежом
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

В Китае от пневмонии скончался глава госпиталя в Ухане – центре вспышки коронавируса

Руководитель госпиталя в китайском Ухане Лю Чжимин скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. По данным китайских государственных СМИ, смерть наступила утром во вторник, 18 февраля. Чжимин стал первым руководителем медучреждения, умершим от коронавируса.

Сообщения о смерти Лю Чжимина появлялись и накануне, однако они быстро были удалены и опровергнуты – глава госпиталя оставался в крайне тяжелом состоянии.

В начале февраля стало известно о смерти китайского врача Ли Вэньляна, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса. Он тоже работал в уханьской больнице. Симптомы болезни у медика были диагностированы 10 января, через два дня его госпитализировали.

Вэньлян заразился опасной болезнью в процессе оказания медицинской помощи десяткам первых заболевших пациентов из Уханя, откуда и начал свое распространение коронавирус.

Именно Ли Вэньлян в декабре прошлого года написал в соцсети Weibo о грядущей эпидемии, он был задержан по обвинению в распространении ложной информации.

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В Китае от пневмонии скончался глава госпиталя в Ухане – центре вспышки коронавируса

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Теги: китай, коронавирус, госпиталь, пневмония, смертельный случай



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