В Китае от пневмонии скончался глава госпиталя в Ухане – центре вспышки коронавируса

Руководитель госпиталя в китайском Ухане Лю Чжимин скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19. По данным китайских государственных СМИ, смерть наступила утром во вторник, 18 февраля. Чжимин стал первым руководителем медучреждения, умершим от коронавируса.

Сообщения о смерти Лю Чжимина появлялись и накануне, однако они быстро были удалены и опровергнуты – глава госпиталя оставался в крайне тяжелом состоянии.

В начале февраля стало известно о смерти китайского врача Ли Вэньляна, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса. Он тоже работал в уханьской больнице. Симптомы болезни у медика были диагностированы 10 января, через два дня его госпитализировали.

Вэньлян заразился опасной болезнью в процессе оказания медицинской помощи десяткам первых заболевших пациентов из Уханя, откуда и начал свое распространение коронавирус.

Именно Ли Вэньлян в декабре прошлого года написал в соцсети Weibo о грядущей эпидемии, он был задержан по обвинению в распространении ложной информации.