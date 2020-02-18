30 Августа 2020
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Общество Курганская область
полиция, ГИБДД, ДПС (2019) | Фото:Накануне.RU

В ГИБДД Зауралья заявили о снижении аварий там, где установлены камеры на дорогах

В ГИБДД Курганской области заявили о снижении количества аварий и совершения водителями правонарушений в местах, где установлены комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

В прошлом году на территории региона использовалось 26 передвижных, 2 мобильных и 41 стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Каждый третий нарушитель - это человек в возрасте от 30 до 40 лет, мужчины среди них встречаются в три раза чаще, чем женщины.

За 2019 год количество ДТП в местах расположения стационарных комплексов сократилось более чем на 30%, число пострадавших - более чем на 29%.

Совсем скоро в Кургане появится еще два дополнительных стационарных комплекса - на пешеходном переходе на перекрестке улиц Куйбышева и Орлова, а также на перекрестке улиц Гагарина и Котовского.

статистика, ГИБДД(2020)|Фото: ГИБДД Курганской области

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В ГИБДД Зауралья заявили о снижении аварий там, где установлены камеры на дорогах

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Теги: камеры, видео, фото, ДТП, аварии, снижение, ГИБДД, Курган, Зауралье



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