В ГИБДД Зауралья заявили о снижении аварий там, где установлены камеры на дорогах

В ГИБДД Курганской области заявили о снижении количества аварий и совершения водителями правонарушений в местах, где установлены комплексы фото и видеофиксации нарушений ПДД.

В прошлом году на территории региона использовалось 26 передвижных, 2 мобильных и 41 стационарный комплекс автоматической фиксации нарушений, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Зауралья.

Каждый третий нарушитель - это человек в возрасте от 30 до 40 лет, мужчины среди них встречаются в три раза чаще, чем женщины.

За 2019 год количество ДТП в местах расположения стационарных комплексов сократилось более чем на 30%, число пострадавших - более чем на 29%.

Совсем скоро в Кургане появится еще два дополнительных стационарных комплекса - на пешеходном переходе на перекрестке улиц Куйбышева и Орлова, а также на перекрестке улиц Гагарина и Котовского.