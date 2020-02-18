В думе Екатеринбурга обсудили механизм привлечения частных средств в проекты, на которые у города нет денег

В Екатеринбургской городской думе прошло совместное заседание комиссий по экономическому развитию и муниципальной собственности, в ходе которого обсуждалось положение о муниципально-частном партнёрстве (МЧП), передает корреспондент Накануне.RU.

Такой формат позволит привлекать частные инвестиции для решения городских проектов, на которых у муниципалитета нет средств.

Вместе с тем, как рассказал заместитель начальника департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Владимир Захаров, бюджет гарантирует определённый уровень по оборотам и т.п., закон обещает, что публичный партнёр будет получать прибыль.

В итоге, в случае возникновения сложностей с реализацией проекта, частный партнёр может получить компенсации из бюджета.

Как рассказал Владимир Захаров, закон не предусматривает необходимости заключать соглашения по МЧП, а просто даёт такую возможность и приводит муниципальное законодательство в соответствие с федеральным.

Проект постановления депутаты поддержали, но с предложением доработать в части процедуры проведения конкурсов по МЧП.