В Новом Уренгое задержаны все рейсы: два самолета улетели на запасные аэродромы

Сегодня утром в аэропорту Нового Уренгоя задержаны вылеты и прилеты всех рейсов. Согласно данным онлайн-табло, отменен рейс "Аэрофлота" до Москвы, и до Сабетты авиакомпании "ИрАэро".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта это связано с неблагоприятными погодными условиями.

"Сильный ветер, порывами до 22 м/с, в связи с этим задержки как на прилет, так и на вылет. Два рейса у нас ушли на запасные аэродромы. Оба рейса авиакомпании "Ямал" из Москвы "Домодедово" ушел в Сургут, из Санкт-Петербурга ушел в Надым. Аэропорт работает по фактической погоде, ждем улучшения", - прокомментировали в аэропорту.

С пассажирами работают представители авиакомпании. Они принимают решение по факту задержки. После двухчасовой задержки пассажирам предоставляются прохладительные напитки, после четырех — горячее питание. Если задержка больше восьми часов их расселят в отели.