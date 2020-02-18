30 Августа 2020
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Экономика В России Москва
коллаж, нефть, рубль, деньги, девальвация, график, зависимость (2016) | Фото: Накануне.RU

Ничего не меняется: сырьевой сектор в российской экономике продолжает расти, производство - сокращается

Пока все федеральные чиновники, включая президента страны, продолжают твердить о необходимости ухода от сырьевой экономики, зависимость от добычи и продажи полезных ископаемых становится только сильнее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Росстат произвел корректировку расчета промышленного роста, и главное изменение, которое было выявлено благодаря перерасчету – изменение структуры промышленного производства, пишут "Ведомости".

Так, по новым оценкам Росстата, доля добычи полезных ископаемых выросла (с 34,1% в 2010 г. до 38,9% в 2018 г.), а обрабатывающих производств, наоборот, сократилась – с 53,2 до 50,7%. Доля нефтегазового сектора увеличилась и в структуре обрабатывающих отраслей. Так, доля производства нефтепродуктов выросла с 17 до 23%, при этом металлургическое производство и машиностроение, напротив, сократились.

Такое изменение весов означает, что в 2020 г. промышленное производство вырастет слабее, чем могло бы при старом расчете.

Рост доли добычи полезных ископаемых может быть связан с тем, что добывающие отрасли, которые преимущественно ориентированы на экспорт, не так сильно пострадали от кризиса 2014 г., как остальные секторы экономики, считают эксперты.

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Ничего не меняется: сырьевой сектор в российской экономике продолжает расти, производство - сокращается

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Теги: сырьевая экономика, структура, производство



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