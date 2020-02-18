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(2004) | Фото: Накануне.ru

Министерства природы и энергетики "похоронили" инициативу Трутнева о допуске к шельфу частных недропользователй

Инициатива вице-премьера Юрия Трутнева о создании госкорпорации "Росшельф" и расширении доступа к шельфу частных недропользователей – на грани краха. Подготовленный Минвостокразвития законопроект раскритиковали министерства энергетики и природы, которые сочли идею "не просто недостаточно обоснованной, но и потенциально деструктивной", сообщает "Ъ".

Идею создать госкомпанию-оператора для расширения доступа частных инвесторов к арктическому шельфу предложил Владимиру Путину вице-премьер Юрий Трутнев. Позже новацию резко раскритиковали Минприроды и Минэнерго. Сейчас по закону самостоятельно разрабатывать шельф могут только госкомпании — "Газпром" и "Роснефть". Суть инициативы вице-премьера – частные компании должны входить в консорциум с "Росшельфом". При этом госкорпорация осуществляла бы сбор и экспертизу заявок на участки шельфа, согласовывала проекты разработки месторождений, вела переговоры с инвесторами. Основная претензия Минэнерго и Минприроды к подобной идее — в неясности смысла создания "Росшельфа".

Согласно законопроекту, организация претендует на многие полномочия действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме. "Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля",— говорится в письме замминистра энергетики Павла Сорокина. Предложение о полном освобождении "Росшельфа" от налогов противоречит Налоговому кодексу, а для добычи нефти на шельфе уже действует ряд преференций. В общей сложности у Минэнерго возникла дюжина базовых возражений к законопроекту, помимо "значительного количества замечаний редакционного и юридико-технического характера, которые могут быть даны в рабочем порядке".

Минприроды в своем отзыве заявляет об отсутствии "очевидных целей и достаточных оснований" для создания такой госкорпорации. Предоставление "Росшельфу" заявленных в законопроекте широких полномочий может и вовсе негативно сказаться на перспективах развития шельфа, сочли в министерстве.

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Министерства природы и энергетики "похоронили" инициативу Трутнева о допуске к шельфу частных недропользователй

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Теги: Юрий Трутнев, Росшельф, минприроды, минэнергетики



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