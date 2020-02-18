Пушков ответил на заявление Пристайко об угрозе войны России с Белоруссией

В России ответили на заявление министра иностранных дел Украины о том, что между РФ и Белоруссией якобы нарастает угроза военного конфликта.

Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал это "явной чушью", "смесью дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск".

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость.

По его словам, Москва не позволит Минску сохранить независимость, и потому Белоруссии следует начать борьбу против России "прямо сейчас", передает Regnum.

Недавно в Кремле опровергли сообщение Bloomberg о предложении Владимира Путина к Александру Лукашенко об объединении России и Белоруссии. После отказа Лукашенко якобы Москва отказалась поставлять Минску нефть на льготных условиях.