30 Августа 2020
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Политика В России Украина
Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Пушков ответил на заявление Пристайко об угрозе войны России с Белоруссией

В России ответили на заявление министра иностранных дел Украины о том, что между РФ и Белоруссией якобы нарастает угроза военного конфликта.

Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал это "явной чушью", "смесью дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск".

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость.

По его словам, Москва не позволит Минску сохранить независимость, и потому Белоруссии следует начать борьбу против России "прямо сейчас", передает Regnum.

Недавно в Кремле опровергли сообщение Bloomberg о предложении Владимира Путина к Александру Лукашенко об объединении России и Белоруссии. После отказа Лукашенко якобы Москва отказалась поставлять Минску нефть на льготных условиях.

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Пушков ответил на заявление Пристайко об угрозе войны России с Белоруссией

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Теги: алексей пушков, россия, белоруссия, вадим пристайко



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