"Дмитрий казак, сильный и крепкий": жена Диброва прокомментировала его приступ

60-летний телеведущий Дмитрий Дибров накануне вечером был госпитализирован с приступом. По данным СМИ, у звезды эпилепсия, а инцидент произошел в кинотеатре.

Сейчас Дибров уже дома, приходит в себя. Вот что написала в Instagram его супруга и мать троих детей Дмитрия, "Миссис Россия 2017", 31-летняя Полина Диброва: "Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом. заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть".