В Казахстане задержаны экстремисты, планировавшие теракты в людных местах

В Казахстане задержаны двое экстремистов, которых подозревают в подготовке терактов на территории Казахстана.

Как сообщил утром во вторник Комитет национальной безопасности, злоумышленники были задержаны в Алма-Ате 14 февраля.

По данным спецслужб республики, задержанные готовили теракты в местах массового скопления людей. В жилище злоумышленников были найдены взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие и гаджеты.

Сейчас возбуждены уголовные дела, злоумышленники арестованы.