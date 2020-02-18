Защита задержанного гендиректора "Титановой долины" заявила о провокации

Защита гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова заявила о нарушениях при его задержании.

Напомним, Кызласова задержали с поличным в понедельник, 17 февраля, операцию проводила ФСБ. Сообщалось, что ему могут вменить получение взятки в особо крупном размере.

Как рассказал Накануне.RU один из адвокатов Кызласова, обвинение пока не предъявлено.

"Задержание было проведено с очевидными нарушениями закона. Его задержали вчера в 17.30, а с адвокатом дали встретиться только в 4 утра. При этом пять часов его просто продержали в микроавтобусе напротив Следственного комитета: видимо, не совсем контролировали ситуацию и не знали, что делать. Пока ситуация выглядит как провокация. Формально он подозревается в получении взятки в сумме 2,5 млн рублей. Будем разбираться", - рассказал правозащитник.

По его данным, в настоящий момент Артемий Кызласов находится в изоляторе временного содержания.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области пока воздерживаются от каких-либо комментариев по данному делу. Получить оперативный комментарий в пресс-службе "Титановой долины" на данный момент не удалось.

Известно, что вместе к Кызласовым был задержан экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. По некоторым данным, он выступал посредником.