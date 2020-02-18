Минздрав проверит больницу, в которой отказали в помощи больному ВИЧ-инфекцией

Минздрав Пермского края проверит поликлинику в поселке Ныроб, в которой отказали в помощи мужчине с ВИЧ и разгласили его диагноз, об этом в своем Instagram сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ была информация, что судимый мужчина с диагнозом ВИЧ обратился в поликлинику, чтоб получить необходимые ему лекарства, однако врач отказалась его лечить и убежала от него с криками.

"Обязанность по хранению врачебной тайны возложена на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента. В настоящее время руководство медицинского учреждения совместно с представителями Минздрава Пермского края проводят проверку по изложенным в публикации фактам", - говорится в сообщении Мелеховой.