30 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
вич-инфекция, врач, колбы (2016) | Фото: achit-adm.ru

Минздрав проверит больницу, в которой отказали в помощи больному ВИЧ-инфекцией

Минздрав Пермского края проверит поликлинику в поселке Ныроб, в которой отказали в помощи мужчине с ВИЧ и разгласили его диагноз, об этом в своем Instagram сообщила министр здравоохранения Оксана Мелехова, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ была информация, что судимый мужчина с диагнозом ВИЧ обратился в поликлинику, чтоб получить необходимые ему лекарства, однако врач отказалась его лечить и убежала от него с криками.

"Обязанность по хранению врачебной тайны возложена на лечащего врача и иных работников медучреждения, которым стало известно о диагнозе пациента. В настоящее время руководство медицинского учреждения совместно с представителями Минздрава Пермского края проводят проверку по изложенным в публикации фактам", - говорится в сообщении Мелеховой.

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Минздрав проверит больницу, в которой отказали в помощи больному ВИЧ-инфекцией

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Теги: Минздрав, Оксана Мелехова, проверка



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Развитие сюжета:

Ранее 21.02.2020 20:38 Мск Проверка минздрава Прикамья не подтвердила разглашение диагноза ВИЧ-инфицированного

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