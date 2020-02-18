Госдума обсудит запрет на отключение услуг ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение услуг ЖКХ за долги, пишет газета "Известия".

Законопроект подготовил депутат Алексей Куринный. Причиной внесения его инициативы стали жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за соседей-должников.

Намерение поддержать документ высказали во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.

При этом в Минстрое не видят необходимости внесения поправок в Жилищный кодекс. В министерстве отметили, что этот вопрос достаточно урегулирован, а своевременна оплата ЖКУ является обязанностью граждан.

В прошлом году депутат от КПРФ Куринный высказался на тему списания долгов жителей Грозного по решению суда. "Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране", - заявил он.

Ранее сообщалось, что задолженность жителей России по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась. По итогам первого квартала 2019 года она составляла 564,5 млрд рублей.