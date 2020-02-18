В Челябинске еще на десяти маршрутах повысится стоимость проезда

В Челябинске еще на десяти муниципальных маршрутах в марте повысится стоимость проезда. В управление транспорта города от перевозчиков поступили уведомления об увеличении стоимости проезда по муниципальным маршрутам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Повышение тарифа на перевозку пассажиров вызвано необходимостью выполнения требований законодательства в части установки тахографов, камер видеонаблюдения, терминалов, касс онлайн, а также ежегодной инфляцией", - говорится в сообщении.

Так, с 17 марта вырастет стоимость проезда в маршрутках № 104 и 78 до 28 руб. 20 коп., в маршрутке №54 – до 28 руб. 30 коп. С 18 марта повысится плата за проезд до 28 руб. 40 коп. в маршрутных такси №72 и 91. С 19 марта – на маршрутах №10 и 53 до 28 руб. 50 коп., а на 19 маршруте до 18 руб. 60 коп. С 20 марта подорожает проезд в маршрутках №39 до 18 руб. 80 коп. и №86 до 28 руб. 90 коп.

Напомним, с 12 марта до 28 рублей вырастет стоимость проезда в маршрутках №17 и 58, а в маршрутке №3 – до 28 руб. 10 коп.

Сейчас стоимость проезда составляет 25 руб.