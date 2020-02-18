30 Августа 2020
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Боинг-777, малайзия, Шахтерск, Торез (2016) | Фото:

В момент катастрофы рейса MH17 в районе крушения не было ни украинских, ни российских "Буков" – разведка Нидерландов

Журналисты узнали новые обстоятельства расследования катастрофы самолета Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году.
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Ресурс для независимых журналистов Bonanza Media опубликовал отчет военной разведки Нидерландов для национальной прокуратуры. В нем анализируются данные о положении ЗРК "Бук" в момент катастрофы. Судя по докладу, в зоне, откуда мог быть сбит Boeing-777, не было ни российских, ни украинских установок данного типа.

Нидерландский журналист Макс ван дер Верфф, анализировавший доклад разведки, отмечает, что он был направлен следователям 21 сентября 2016 года – за неделю до пресс-конференции Совместной следственной группы, на которой представители Нидерландов и Украины обвиняли Россию в уничтожении самолета и заявляли, что он был сбит именно "Буком". То есть еще за неделю до пресс-конференции у группы не было никаких данных, указывающих на озвученную ею позже версию.

Боинг-777, Украина, крушение|Фото:ntv.ru

Также журналисты из Bonanza Media утверждают, что австралийские эксперты Шон Эллис и Тим Джонс, изучая фотографии из соцсетей, на которых, якобы, запечатлена установка "Бук" на территории Донбасса, пришли к выводу о возможном изменении метаданных всех четырех фото, приводящихся в качестве доказательства причастности России. Например, один из снимков на самом деле сделан на сутки раньше, чем гласят его измененные метаданные.

Журналисты намекают и на свою версию катастрофы: якобы, у нидерландского следствия есть свидетельства украинцев, видевших в небе над Донбассом пару украинских истребителей за несколько минут до крушения Boeing-777.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 17 февраля генпрокуратура Украины отстранила от работы всех шестерых прокуроров, работавших над делом о крушении рейса MH17. Речь идет и о двух прокурорах, которые от Украины работали в Совместной следственной группе.

Суд по делу о крушении самолета должен начаться в Нидерландах 9 марта этого года.

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В момент катастрофы рейса MH17 в районе крушения не было ни украинских, ни российских "Буков" – разведка Нидерландов

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Теги: рейс MH17, малайзийский боинг, донбасс, расследование авиакатастрофы, бук, нидерланды



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Развитие сюжета:

Ранее 20.02.2020 11:29 Мск В Австралии подтвердили подлинность "утекших" в Сеть документов по делу MH17

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