30 Августа 2020
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Пистолет, стрелок (2017) | Фото: ptzgovorit.ru

В СК назвали причину двойного убийства супружеской пары на рынке Калининграда

Следователи назвали причину стрельбы на рынке Калининграда, в результате которой погибли мужчина и беременная женщина. Сам стрелок также лишился жизни.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Калининградской области, причиной стрельбы стала личная неприязнь 63-летнего мужчины к своим жертвам.

Трагедия, напомним, произошла вечером 15 февраля - 63-летний мужчина расстрелял супружескую пару с ребенком. Женщина и мужчина погибли, пострадавший подросток получил ранения, однако выжил - сейчас его жизни ничего не угрожает, его отправили к бабушке и назначили лечение амбулаторно. Сообщается, что погибшая женщина была беременна. После убийства нападавший решил свести счеты с жизнью, его доставили в реанимацию, где он скончался.

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В СК назвали причину двойного убийства супружеской пары на рынке Калининграда

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Теги: Калининград, профессора Баранова, расстрел, карабин, стрелок



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Ранее 16.02.2020 10:29 Мск В Калининграде расстреляли супружескую пару с ребенком

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