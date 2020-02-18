В СК назвали причину двойного убийства супружеской пары на рынке Калининграда

Следователи назвали причину стрельбы на рынке Калининграда, в результате которой погибли мужчина и беременная женщина. Сам стрелок также лишился жизни.

Как рассказали Накануне.RU в СУ СК России по Калининградской области, причиной стрельбы стала личная неприязнь 63-летнего мужчины к своим жертвам.

Трагедия, напомним, произошла вечером 15 февраля - 63-летний мужчина расстрелял супружескую пару с ребенком. Женщина и мужчина погибли, пострадавший подросток получил ранения, однако выжил - сейчас его жизни ничего не угрожает, его отправили к бабушке и назначили лечение амбулаторно. Сообщается, что погибшая женщина была беременна. После убийства нападавший решил свести счеты с жизнью, его доставили в реанимацию, где он скончался.