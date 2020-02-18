В Samsung заявили о готовности предустанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты

Южнокорейская компания Samsung согласилась предустанавливать на свои смартфоны, планшеты, Smart TV и ноутбуки ПО российских производителей, на которое укажет государство. Таким образом, бренд точно останется в России после 1 июля 2020 года, когда вступят в силу новые правила относительно продажи гаджетов.

"Samsung Electronics будет готова выполнить требования законодательства РФ, предусмотренные регулятором, и адаптировать деятельность компании согласно принятым постановлениям. Поправки к закону не повлияют на планы компании о продолжении работы в России", - цитирует РИА Новости пресс-службу Samsung.

В компании подчеркнули, что у них уже есть опыт предустановки приложений российских разработчиков на смартфоны: это, к примеру, почтовый сервис Mail.ru и поисковик "Яндекса".

В России смартфоны Samsung удерживают вторую по размеру долю рынка (28,5% в количественном выражении, по данным МТС). Лидером российского рынка является китайская Huawei и принадлежащий ей бренд Honor (32,7% рынка). На Apple приходится 9,7% гаджетов в России, отмечает РБК.