Адвокаты задержанного гендиректора "Титановой долины" пока не смогли с ним встретиться

Один из адвокатов гендиректора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова Алексей Зорин сообщил, что так и не встретился со своим подзащитным.

"Я лично с ним не разговаривал. Говорят, проводятся еще какие-то следственные мероприятия. Его должны привести и мы с ним будем общаться", — сказал правозащитник.

Как напомнил Зорин, по закону, в течение двух часов после задержания ему обязаны дать возможность связаться с родственниками или адвокатом, но он так ни с кем и не выходил на связь. В пресс-службе "Титановой долины" до сих пор не смогли подтвердить задержание Артемия Кызласова, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, 17 февраля генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по подозрению в получении взятки. Кызласова задержали с поличным при получении взятки, операцию проводила ФСБ. Обвинение может быть предъявлено по статье "получение взятки в особо крупном размере".

"Титановая долина" - одна из 11 ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, контролируется правительством региона. Специализация ОЭЗ обусловлена близким расположением мирового производителя и поставщика титановой продукции - ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Управляющую компанию ОЭЗ часто критиковали за раздутые траты, высокие зарплаты топ-менеджеров при малом количестве привлеченных резидентов. Несмотря на это, каждый год бюджет региона выделяет сотни миллионов на содержание ОЭЗ. В 2018 году "Титановой долине" выделили более 350 млн руб., в 2019 - 700 млн.