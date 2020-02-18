В Екатеринбурге в ДТП пострадали трое челябинцев

В Екатеринбурге на переулке Рижский, 16 произошла автоавария, в которой есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, водитель "Лада", двигаясь по улице Патриса Лумумбы, при развороте столкнулся с "Митсубиси", двигавшейся в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и пассажиры отечественного автомобиля. У водителя врачи констатировали пневмоторакс и перелом левых ребер, у пассажира - перелом правой ключицы.

Пострадавшие госпитализированы.

Кроме того, в больницу доставлен 5-летний мальчик, у которого закрытий перелом правого предплечья. Известно, что ребенок перевозился в автомобиле на заднем пассажирском сидении без удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Также в автомобиле находились еще двое детей 10 и 9 лет, которые не пострадали.

В "Ладе" ехали супруги и трое их внуков из поселка Коркино Челябинской области в город Первоуральск и заблудились на трассе. Поняв это, водитель решил развернуться в обратном направлении, однако не пропустил попутно движущийся автомобиль, в результате чего произошло столкновение.