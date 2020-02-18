В Кургане ведется проверка по факту гибели трех человек в результате пожара

Вечером 17 февраля в Кургане в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, на месте происшествия обнаружены тела двух мужчин, 1984 и 1972 годов рождения, а также женщины 1956 года рождения. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в пожаре погибла семья. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщалось ранее, приехавшие на место пожарные приступили к эвакуации людей из задымленного подъезда - жильцы верхних этажей просили о помощи. При этом они находились на балконах.

С помощью масок были спасены 11 человек, из них три ребенка, еще 15 жильцов были также оперативно эвакуированы, среди них четверо детей.