30 Августа 2020
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Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму проект закона о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Как следует из пояснительной записке к документу, восстановление механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам планируется с 2020 года.

Иконников отмечает, что актуальность инициативы обусловлена внесением президентом России поправок в Конституцию, предусматривающих регулярную индексацию размера пенсий.

Заморозка индексации в 2015 году была вызвана высоким уровнем дефицита федерального бюджета, напоминает парламентарий.

"В настоящее время предпосылки для сохранения действия данной нормы отсутствуют", - утверждает Иконников, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, индексация пенсий работающим пенсионерам России не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.

Об этом ранее заявил глава Минтруда Антон Котяков. "Отмечу, что на сегодняшний день действующим порядком не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, <...> в период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию", — сказал Котяков.

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В Госдуму внесен законопроект о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам

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Теги: Госдума, пенсия



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