В Большом театре ответили на требование Волочковой о пенсии

В Большом театре ответили балерине Анастасии Волочковой, которая пожаловалась на невыплату пенсии, требуя от учреждения культуры денег.

Артистке посоветовали обратиться в Пенсионный фонд, так как по закону этими выплатами занимается именно ПФР, а не работодатель. Как напомнили в театре, "Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Волочкова собралась судиться с Большим театром, так как ей не выплачивают пенсию.

По ее словам, "балерины рано уходят на пенсию, поэтому я пенсионерка с 38 лет". Артистка сказала, что Большой театр готов отправить ее на пенсию, однако отказывается платить ей.

Также Волочкова пожаловалась на то, что хочет забрать из театра трудовую книжку, однако ей ее не отдают. Экс-балерина обратилась к адвокату. Артистка отметила, что будет рада любой пенсии, "лишь бы ее платили".