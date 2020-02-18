В России подорожают алкоголь, сигареты, бензин и машины

В России увеличение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января приведет к росту цен на пиво на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки – на 1,2%.

Спиртное подорожает уже в 2020 году, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка РФ.

Кроме того, с 1 января увеличились акцизы на бензин, дизельное топливо, сигареты и легковые автомобили. Согласно прогнозу Банка России, цены на сигареты вырастут на 1,4%. Бензин станет дороже на 0,7%, дизельное топливо – на 0,5%.

Автомобили подорожают на 0,2%. Как отмечает регулятор, совокупный вклад прироста акцизов в годовую инфляцию может составить около 0,15 процентного пункта, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что сигареты в России могут подорожать на 25%. О повышении цен сообщили в Аналитическом центре при правительстве РФ.

По словам экспертов, такая мера призвана снизить количество контрафакта на рынке. Сегодня нелегальный табачный бизнес растет. С тем, что цены на сигареты в России вырастут, согласился директор по работе с органами государственной власти "JTI Россия" Василий Груздев. Он назвал еще одной причиной повышения цен инвестиции компаний в другие производственные процессы.

Эксперт отметил, что акцизы на нагревательный табак также увеличились на 4%, а на электронные системы доставки никотина — на 4,2%.