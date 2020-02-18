30 Августа 2020
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Общество В России
Юрий Дудь (2019) | Фото: youtube.com/вДудь

После фильма Дудя отмечен рост спроса на тесты на ВИЧ

После выхода фильма о ВИЧ Юрия Дудя в России кратно увеличилось количество граждан, которые желают сдать тест на вирус иммунодефицита человека.

Так, в крупных онлайн-аптеках 17 февраля отсутствовали одноразовые экспресс-тесты на ВИЧ. По словам представителей государственных центров по профилактике и борьбе со СПИДом и частных медицинских центров, в разы увеличилось количество сдающих тест и желающих узнать о вирусе подробную информацию, сообщают "Ведомости".

Напомним, фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России так понравился депутатам Госдумы, что автора решили пригласить на обсуждение проблемы. В частности, приглашение блогеру и журналисту выслал первый замглавы комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее фильм Дудя одобрили замминистра здравоохранения России Олег Салагай и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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После фильма Дудя отмечен рост спроса на тесты на ВИЧ

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Теги: юрий дудь, вич, спид



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