30 Августа 2020
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Политика В России
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может состояться 10 марта

Госдума может 10 марта рассмотреть во втором чтении президентский проект о поправке к Конституции.

Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, прием поправок продлится до 2 марта. С 2 по 10 марта будет вестись их обсуждение, сообщает ТАСС.

Напомним, 23 января Госдума рассмотрела пакет поправок в Конституцию, внесенный президентом России. Предложения по изменению главного закона страны Владимир Путин озвучил 15 января во время послания Федеральному собранию. Законопроект в первом чтении был поддержан единогласно.

Тем временем, предлагаемые поправки в Конституцию, а также сама форма их принятия вызвали недовольство некоторых сенаторов. На очередном совещании в СовФеде по поправкам критику высказали сразу несколько членов верхней палаты парламента.

Людмила Нарусова, например, недовольна тем фактом, что всенародное голосование будет проводиться не отдельно по каждой из предлагаемых поправок, а по всем поправкам сразу. Она назвала это "политической спекуляцией".

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Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может состояться 10 марта

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Теги: Конституция, Госдума



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