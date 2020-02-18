30 Августа 2020
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Экономика В России
Хитроу Аэрофлот (2019) | Фото:Википедия

"Аэрофлот" сократил количество рейсов в КНР

Авиаперевозчик "Аэрофлот" сообщил об изменениях в расписании полетов в Китай.

Как сообщили Накануне.RU в авиакомпании, с 18 по 29 февраля отменяются два ежедневных рейса в Пекин и Шанхай - компания продолжит выполнять еще два рейса по тем же направлениям. С 17 февраля сокращается частота рейсов из Шереметьево в Гуанчжоу и обратно.

С 1 по 28 марта будут отменены полностью ежедневные рейсы в Пекин и Шанхай. В этот период по этим направлениям оставят два рейса.

С 1 марта авиакомпания сократит частоту полетов из Москвы в Гуанчжоу и в Гонконг. В Гуанчжоу рейсы будут выполняться по вторникам четвергам, пятницам и воскресеньям, а в Гонконг — по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Напомним, с 14 февраля закрыто чартерное авиасообщение между Россией и Китаем. Соответствующее решение принято с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. Запрет является временным.

С 1 февраля под запрет попали некоторые регулярные рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из России в Китай, чтобы вывести россиян с территории КНР.

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"Аэрофлот" сократил количество рейсов в КНР

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Теги: Аэрофлот, Китай



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